Minęło 5 lat od śmierci Longina Komołowskiego

Fot. pixabay.com / pixel2013 (CC0 domena publiczna)

30 grudnia minęło 5 lat od śmierci pochodzącego z Czaplinka posła, wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra pracy i polityki społecznej Longina Komołowskiego.

W niedzielę o godzinie 18 w szczecińskim kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny przy ulicy Królowej Korony Polskiej odprawiona zostanie msza święta w jego intencji.



Login Komołowski był dla wielu symbolem zachodniopomorskiej "Solidarności". Zarówno tej rodzącej się w latach 80., jak podziemnej podczas stanu wojennego i później, a także odrodzonej po przełomie 1989 roku. Zawsze podkreślał, co wspominają też ci, którzy go znali, że zawsze i we wszystkim najważniejszy jest człowiek.