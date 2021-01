Twórczość lokalnych artystów ozdobi promenady w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świnoujście chce, aby mozaiki przedstawiające dzieła lokalnych artystów zdobiły murek przy Promenadzie Zdrowia.

Jak podkreśla wiceprezydent Świnoujścia Barbara Michalska, dawniej mozaiki były bardzo popularne w Świnoujściu, ale większość dzieł z różnych powodów już nie istnieje.



- Dobrze byłoby tego typu sztukę w pewnym sensie odnowić. I można by przez takie rozwiązania pokazywać dzieła w mieście, w takiej przestrzeni publicznej zewnętrznej - mówi Michalska.



Miasto już ma jedną nową mozaikę w Uznam Arenie, ale jej wygląd jest niespodzianką do czasu otwarcia kompleksu. Obecnie trwają rozmowy z artystami, którzy mieliby wziąć udział w projekcie na promenadzie.



- Mozaika jest dosyć trwałym elementem. Bardzo ciekawym i uznanym w świecie artystycznym. Stąd chcielibyśmy w sezonie zrealizować na naszych nowych promenadach taką mini galerię, poprzez przygotowanie kolejnych dzieł w tej technologii - mówi wiceprezydent Świnoujścia.



Mozaiki mają powstać na murku, który jednocześnie pełni funkcję osłaniającą toalety. Szacunkowo koszt zrobienia jednej mozaiki - a ma być ich pięć - to około 5 tysięcy złotych.