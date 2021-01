Planowali atak terrorystyczny na meczet. Zatrzymała ich ABW

Trzech mężczyzn planowało atak terrorystyczny na meczet, teraz zasiądą na ławie oskarżonych. Zatrzymania odbyły się w Szczecinie i Warszawie w listopadzie ubiegłego roku.

Prokuratura Krajowa w Szczecinie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko trzem osobom. Mężczyzn namierzyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zamach miał zostać przeprowadzony na jeden z meczetów.



Dwóch mężczyzn jest oskarżonych m.in. o przygotowanie do zamachu terrorystycznego przy użyciu materiałów wybuchowych - mówi Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.



- Chcieli w ten sposób zaatakować społeczność islamską w Polsce. Sprawcy i podejrzani prowadzili przygotowania do czynu o charakterze terrorystycznym. Ich planowana akcja miała zapobiec islamizacji Polski - mówi Żaryn.



Służby i prokuratura nie zdradzają dokładnie kim są oskarżeni, w jakim są wieku i skąd pochodzą. Stanisław Żaryn potwierdza jednak, że do zatrzymań doszło także w Szczecinie.



- W ramach śledztwa realizowane były m.in. zatrzymania w Warszawie i Szczecinie. Były również przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych. Tam ujawniono duże ilości materiałów niebezpiecznych, broń, substancje, które służyły do przygotowywania niebezpiecznych substancji wybuchowych - mówi Żaryn.



Kolejne zarzuty dotyczą wytwarzania i posiadania bez wymaganego zezwolenia broni palnej oraz wytwarzania i posiadania substancji wybuchowych. Jeden z mężczyzn miał też stworzyć manifest nawołujący do nienawiści wobec wyznawców islamu. Dwóm mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.



Z kolei trzeciemu, który usłyszał zarzut posiadania bez wymaganego zezwolenia prekursorów materiałów wybuchowych, grozi do 2 lat pozbawienia wolności.