Do szpitali w regionie trafiły kolejne szczepionki

Szczepionki przeciw Covid-19 otrzyma między innymi personel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Do tej pory zgłosiło się blisko 500 chętnych osób, to lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni.

W poniedziałek podano pierwsze szczepionki. Personel WSPR szczepiony jest w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie. Klejne szczepienia - o poranku - rozpoczęły się między innymi w szpitalu w Koszalinie.W ramach narodowego programu szczepień, w pierwszej kolejności szczepiony jest personel służby zdrowia. Zajmuje się tym 27 szpitali węzłowych w Zachodniopomorskiem. Do tej pory zgłosiło się ponad 13,5 tysiąca chętnych w całym województwie. Zapisy przedłużono do 14 stycznia.Zapisy do masowych szczepień populacyjnych mają ruszyć w połowie stycznia.