Goście RSnW o celebrytach, którzy zaszczepili się poza kolejnością

Równi i równiejsi w kolejce do szczepień - to w ostatnich dniach jeden z najgorętszych tematów w Polsce.

Przypomnijmy, grupa osiemnastu celebrytów zaszczepiła się w Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nie czekając na swoją kolej. Tym samym zabrali dawki szczepionek lekarzom, którzy - zgodnie z Narodowym Programem Szczepień - mieli przyjąć preparaty w pierwszej kolejności.- To skrajna nieodpowiedzialność - ocenił w "Radiu Szczecin na Wieczór" profesor doktor habilitowany Miłosz Parczewski, naczelny lekarz ds. Covid-19 w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.- Szczepionek w pierwszym okresie jest bardzo mało, te ilości powinny być bardzo precyzyjnie wykorzystane dla osób, które pracują na pierwszej linii frontu z pacjentem potencjalnie zakażonym, które mogły ulec zakażeniu - dodał Parczewski.O sprawie opinia publiczna dowiedziała się dzięki studentom WUM-u, którzy nagłośnili ją w mediach społecznościowych.- Nie mogliśmy przejść nad tym do porządku dziennego - tłumaczył student, pan Karol. - Na pewno wiemy coraz więcej, ale czy wszystko? Na pewno jeszcze nie. Naszym celem było poinformowanie opinii publicznej o tym, co się stało. Jednak kto będzie odpowiadał i w jakim zakresie, to już pytanie do innych osób.Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjęły decyzję o odwołaniu doktor Ewy Trzepli ze stanowiska prezesa zarządu.