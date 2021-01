Szczecińskie TBS pod nowym szyldem

Fot. Urząd Miasta Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oficjalnie połączone. TBS i TBS Prawobrzeże przestają istnieć - teraz jednostki będą działały pod wspólną nazwą Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

To zdaniem urzędników ma poprawić jakość obsługi mieszkańców i przyspieszyć prowadzone sprawy. Ponadto działanie pod jednym szyldem poprawi szanse spółki na walkę o zewnętrzne dofinansowania.



Najemcy nie odczują różnicy. Wszystkie numery kont, przeznaczone między innymi do opłacania czynszu pozostają bez zmian. Mieszkańcy Prawobrzeża urzędowe sprawy załatwiać będą nadal przy ulicy Winogronowej 11F, czyli w starej siedzibie TBS Prawobrzeże. Natomiast po lewej stronie Odry - urzędnicy oczekują interesantów w lokalu przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 1A, czyli w obecnej siedzibie TBS. Znika natomiast punkt obsługi klienta przy ulicy Mariackiej 24. Będzie on czynny do 28 lutego.



Wszelkie informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefonów: 91 430 91 00, 91 461 44 69 lub pod adresami e-mail: biuro@stbs.pl, sekretariat@tbsp.szczecin.pl.