Krzewy konopi indyjskiej oraz 220 gramów marihuany zabezpieczyli w jednym z mieszkań na terenie Kołobrzegu miejscowi kryminalni.

Policjanci otrzymali wcześniej informację, że w jednym z wynajmowanych lokali może być prowadzona nielegalna działalność. Po wejściu do mieszkania, zatrzymano 25-letniego mieszkańca Kołobrzegu.



To on był właścicielem sześciu krzewów konopi indyjskiej i sprzętu służącego do uprawy roślin: lamp grzewczych i specjalnego namiotu. Kryminalni zabezpieczyli też łącznie ponad 220 gramów marihuany. 25-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz nielegalnej uprawy konopi indyjskich. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe.