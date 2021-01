Testują nowe narzędzie do poszukiwania zaginionych

Testują program, dzięki któremu dowodzący poszukiwaniami - mogą zobaczyć na mapie, jak poruszają się ratownicy i na bieżąco wydawać polecenia podczas przeczesywania terenu. Fot. www.facebook.com/gsrrescue

Wolontariusze z Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego zakończyli ćwiczenia w Chojnie.

Podczas zajęć korzystali z aplikacji SIRON. To program, dzięki któremu dowodzący poszukiwaniami - mogą zobaczyć na mapie, jak poruszają się ratownicy i na bieżąco wydawać polecenia podczas przeczesywania terenu.



- Musimy się rozwijać, bo pracy jest coraz więcej - podkreśla wiceprezes GSR Łukasz Kamiński. - Miniony rok przyniósł nam bardzo wiele zgłoszeń z zakresu zaginięć osób na terenie rejonu powiatu gryfińskiego i naszego województwa. Doskonalimy się w tym cały czas i przykładamy dużą wagę do tych ćwiczeń i szkoleń.



- Istotne jest również zgranie zespołu - dodaje Ryszard Brzozowski, kierownik grupy poszukiwawczo-ratowniczej. - Każda wolna minuta nie tylko na ćwiczenia, ale i na akcje, jest bardzo cenna, więc staramy się go wygospodarować każdego dnia i tygodnia jak najwięcej, żeby nasze działania były sprawne i efektowne.



Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze jest organizacją non-profit, która działa w Gryfinie oraz Chojnie. Tylko w zeszłym roku GSR wzięło udział w 22 akcjach poszukiwawczych. Wolontariusze biorą również aktywny udział we wsparciu seniorów w dobie pandemii COVID-19.