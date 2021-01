Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

Budowa i remont dróg, poprawa infrastruktury turystycznej czy też przebudowa szkół i przedszkoli - to najważniejsze inwestycje zaplanowane w 2021 roku w gminie Drawsko Pomorskie. Na ten cel radni przeznaczyli łącznie ponad 13,5 mln złotych.

Priorytetowym zadaniem będzie przebudowa drogi między Drawskiem Pomorskim a miejscowością Gudowo - mówi Burmistrz Krzysztof Czerwiński. Dodaje, że jest to wspólna inwestycja gminy z samorządem Powiatu Drawskiego.



- Pięciokilometrowy odcinek. Łączna wartość inwestycji to jest ponad 11 milionów złotych. To jest potrzebne przede wszystkim dla mieszkańców, ale też dla obszaru pod względem turystycznym. To jedna z najbardziej uczęszczanych przez turystów dróg w okresie letnim. Ta inwestycja prosiła się od wielu lat - mówi Czerwiński.



Na przebudowę drogi między Drawskiem Pomorskim a Gudowem, gmina uzyskała ponad 3 mln złotych wsparcia z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.