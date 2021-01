Oznakowanie przy dworcu PKP prowadzi niewidomych na ścianę [WIDEO]

Za ułożenie mylnego oznakowania przed dworcem Szczecin Główny odpowiada szczeciński ZDiTM - zapewnia PKP S.A. W internecie opublikowano filmik, pokazujący jak niewidomy próbuje wejść do budynku.

W aplikacji firmy Google można zobaczyć zdjęcia budynku dworca z 2014 i 2017 roku. Widać na nim, że chodnik z mylnym oznakowaniem ułożono już po remoncie wejścia przeprowadzonego przez PKP. Czekamy na komentarz ZDiTM.





Mężczyzna używając laski sugeruje się specjalnymi wypustkami na chodniku. Te jednak, zamiast do drzwi kierują go na ścianę. Dodatkowo niewidomy może się jedynie cofnąć, ponieważ miejsce to jest i z lewej i prawej strony ograniczone poręczami.My nie odpowiadamy za teren wokół dworca, tylko Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - zapewniał rzecznik PKP S.A. Michał Stilger w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".- Co prawda nie jesteśmy zarządcą tego chodnika, ale mając na uwadze dobro podróżnych i innych użytkowników dworca, jesteśmy gotowi do współpracy z miastem i Zarządem Dróg i Transportu w kwestii poprawienia oznakowania przed budynkiem - mówił Stilger.