W Kołobrzegu powstanie sklep socjalny z tańszymi towarami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Znana jest lokalizacja pierwszego w Kołobrzegu sklepu socjalnego. Takie miejsce planuje stworzyć fundacja Wolne Miejsce, która od miesięcy zabiegała w kołobrzeskim urzędzie o przydział lokalu, w którym mogłaby otworzyć sklep dla osób potrzebujących.

Michał Lewandowski z fundacji Wolne Miejsce mówi, że miasto wydzierżawi fundacji lokal przy ulicy Koszalińskiej, gdzie przez lata mieścił się lokalny serwis sprzętu AGD.



- Dostaliśmy praktycznie największy z możliwych dostępnych tych lokali, który znajduje się przy ulicy Koszalińskiej. Powierzchnia to koło 100 metrów kwadratowych. Trzeba będzie go dostosować do warunków sprzedażowych, gdzie będzie żywność - mówi Lewandowski.



Formalnie fundacja przejmie lokal pod koniec stycznia. Sam remont potrwa kilka miesięcy. Wolontariusze chcieliby otworzyć sklep jeszcze wiosną.



Jego założeniem jest sprzedaż wartościowych towarów za cenę poniżej 50% wartości. Z takiej oferty będą mogli skorzystać podopieczny MOPS i seniorzy powyżej 75. roku życia.