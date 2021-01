Ulica Grunwaldzka w Świnoujściu doczeka się remontu

Fot. Urząd Miasta Świnoujście

Będzie przebudowana i rozbudowana. Władze Świnoujścia ogłosiły przetarg na remont ul. Grunwaldzkiej.

Jak piszą w komunikacie - odnowiony zostanie jej odcinek, który jest w najgorszym stanie - od granicy do skrzyżowania z 11-go Listopada. Jezdnia będzie miała wzmocnioną konstrukcję, przy skrzyżowaniu z Nowokarsiborską pojawi się dodatkowy pas ruchu dla skręcających w lewo, będą też nowe chodniki, ścieżka rowerowa i zatoki autobusowe, a także lampy uliczne.



Prace potrwają około 14 miesięcy, a oferty zainteresowane firmy mogą składać do 2 lutego. Szacunkowy koszt prac to mniej więcej 18 milionów złotych. Ponad 11 mln zł ma dołożyć Unia Europejska.