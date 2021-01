Nie pomogły prośby, będzie kontrola. Do akcji wkroczy dron [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Chojna planuje zakup nowoczesnego drona, który będzie wyszukiwał tych, którzy zatruwają powietrze dymem z kominów.

Jak podkreśla Barbara Rawecka, burmistrz Chojny, dron będzie przystosowany do badania jakości powietrza. - Będzie posiadał urządzenie do badania spalin wydobywających się z komina, ale również i pyłów. Na tym dronie szczególnie nam zależy, ponieważ widzimy, że w gminie Chojna, nie tylko w samej Chojnie, ale w całej gminie, jest problem z zanieczyszczeniem powietrza przez piece, które już nie powinny być używane - zaznacza burmistrz.



Rawecka przyznaje, że mimo wszystko gmina liczyła, że sami mieszkańcy będą przestrzegać przepisów. Tak się jednak nie dzieje. - Okazuje się, że wielu jeszcze pali byle czym. To zaczyna być problemem i jest bardzo uciążliwe dla wielu mieszkańców. Mamy wiele zgłoszeń od samych mieszkańców. Zresztą sama widzę, bo jak wychodzę z psem na spacery, to niekiedy jest tak zanieczyszczone powietrze, że nie sposób oddychać - mówi Rawecka.



Koszt antysmogowego drona to wydatek nawet 80 tysięcy złotych. Podobne urządzenie już kolejny sezon wykorzystuje szczecińska Straż Miejska.