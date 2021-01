Rehabilitacja po szpitalu. Nowy zakład w Świnoujściu coraz bliżej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Odwiedziliśmy budowę Zakładu Opieki Długoterminowej w Świnoujściu przy ulicy Bydgoskiej.

- Na miejscu trwają już prace wykończeniowe - mówi Kamila Momot, kierownik robót budowlanych. - Jest malowanie na gotowo, montaż sufitów, wykładzin. Kończymy okładziny ścienne z płytek. Elewacja składa się z dwóch części. Jedna jest lekka mokra, a druga elewacja jest wentylowana. Lekko mokrą mamy skończoną, a przy wentylowanej jest położona wełna. W tym momencie będziemy przystępować do montażu płyt.



Jak zapewnia wykonawca, obiekt zostanie ukończony w maju tego roku. W oddziale opiekuńczo-leczniczym będą 83 łóżka dla pensjonariuszy - mówi Barbara Michalska, wiceprezydent Świnoujścia. - Chodzi o opiekę długoterminową, poszpitalną, połączoną z rehabilitacją. Staraliśmy się, aby ten obiekt był nie tylko ciekawy pod względem technicznym i spełniał obecne standardy, ale również pod względem wizualnym, architektonicznym. Staraliśmy się dostosować również kolorystykę, wyposażenie do osób, które mają tam docelowo przebywać.



Koszt całej inwestycji to ponad 33 miliony złotych.