Aktywne ferie w Świnoujściu. Wystarczy dostęp do internetu

Malowanie twarzy, śpiewanie piosenek czy tworzenie projektów z kolorowego papieru. Miejski Dom Kultury w Świnoujściu uruchamia zajęcia dla dzieci z okazji ferii zimowych. Odbędą się one online, ze względu na obostrzenia sanitarne. Dzięki temu wziąć w nich udział może każdy, kto ma dostęp do internetu.

Zadania do wykonania, razem z instruktażem, publikowane są na Facebooku oraz stronie internetowej domu kultury - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prasowy prezydenta Świnoujścia. - Większość zajęć MDK odbędzie się w sieci, co nie oznacza, że dzieci będą się nudzić. Instruktorzy przygotowali na najbliższe dwa tygodnie szereg poradników. Będą warsztaty z grafiki, malowania, zajęcia praktyczne, zajęcia z kreatywnego czytania, audiobooki, które zabiorą wszystkich chętnych do wirtualnego teatru.

Animatorzy z MDK w Świnoujściu chcą w ten sposób zaradzić na nudę podczas spędzania czasu wolnego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej mdk.swinoujscie.pl. Ferie zimowe potrwają do 17 stycznia.