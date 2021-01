Orszak Trzech Króli. Nie będzie przemarszu przez miasto. "Pójdziemy do miejsc, gdzie udaje się Jezus"

Nie będzie 6 stycznia Orszaku Trzech Króli w tradycyjnej formie, ale trzej mędrcy i tak pojawią się w Szczecinie.

- Orszak będzie się różnił znacząco od wcześniejszych edycji - mówi Jarosław Szymański z Fundacji Life Surfers, jednego z organizatorów Orszaku. - W tym roku pójdziemy do miejsc, do których udałby się Jezus, udaje się Jezus każdego dnia, czyli do bezdomnych, chorych i opuszczonych.Zamiast przemarszu ulicami Szczecina, trzej królowie zaniosą środki higieny dla chorych w Hospicjum św. Jana Ewangelisty, a także żywność i zabawki do Domu Samotnej Matki w Policach.- Pójdziemy do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości w Szczecinie, które od lat zajmują się osobami bezdomnymi. Zaniesiemy tam podarunki takie jak termosy, czapki, skarpety, żywność. produkty, które pomogą im funkcjonować, pomogą szerzyć im miłość i pomoc dalej.Hasło tego wydarzenia to "Jezusa możemy odnaleźć w bliźnich". Zmiana formuły Orszaku Trzech Króli jest związana z panującą epidemią i obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.