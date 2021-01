Prawdziwa zima, ale nie syberyjska. "Bestia" nie dotrze do Polski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Bestia ze wschodu", czyli głośno zapowiadany w mediach syberyjski mróz dochodzący do minus 30 stopni i obfity śnieg, do nas nie dotrze. Bo potwór nie istnieje.

Wyż, zwany bestią, miał spowodować największe od 20 lat ochłodzenie w Polsce. To fake news. Choć rzeczywiście termometry wskażą nieco mniej stopni.



To prognozy m.in synoptyków z Czech. Oni wzięli pod uwagę jeden z modeli długoterminowych i z niego wynikało, że rzeczywiście może jakieś chłodniejsze powietrze do nas dotrzeć.



- Ale bestii nie będzie - mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. - Ta bestia to nić innego, jak wyż syberyjski, który powoduje, że jeśli powietrze spod niego dotrze do Polski, to temperatura spada poniżej -30 stopni Celsjusza. Na szczęście nie ma w prognozach takich wartości, nie widać tego dziś na modelach i takiego chłodu nie będzie.



Przed nami prawdziwa zima... ale nie syberyjska. - Temperatury w nocy spadną do -10 stopni. W Zachodniopomorskiem sanki się przydadzą, bo śnieg będzie padać, będzie biało, będzie chłodno, poniżej zera. Tak będzie w weekend, co oznacza, że śnieg, który będzie padał od czwartku, będzie się utrzymywał - dodaje Walijewski.