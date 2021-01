Prawosławni i grekokatolicy mają Wigilię Bożego Narodzenia

Chrześcijanie obrządku wschodniego obchodzą 6 stycznia Wigilię Bożego Narodzenia. Zgodnie z kalendarzem juliańskim to dziś jest 24 grudnia.

- Bóg przychodzi do nas każdego dnia - przypomina proboszcz szczecińskiej parafii prawosławnej ks. Paweł Stefanowski. - Bóg rodzi się każdego dnia dla nas, dlatego że Boże przyjście było konieczne dla naszego zbawienia, a więc w tradycji wschodniej w wielu językach przywitanie czy mowa o Bożym Narodzeniu nie jest w formie dokonanej. Nie mówimy, że Chrystus się narodził, ale Bóg się rodzi.W Szczecinie dziś świętują zarówno prawosławni, jak i grekokatolicy. O 17 rozpocznie się nabożeństwo wielkie powieczerije i jutrznia bożonarodzeniowa w cerkwi prawosławnej pod wezwaniem Świętego Mikołaja. W cerkwi greckokatolickej pw. Opieki Matki Bożej nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o 22.Wigilię w domach obrządku wschodniego też zaczyna się od łamania chlebem - mówi proboszcz szczecińskiej parafii greckokatolickiej ks. Robert Rosa. - U nas nie ma opłatka, ale jest chlebek, który nazywamy prosforą, pobłogosławiony podczas nabożeństwa, żeby wierni mogli go zabrać do swoich domów, by podzielili się w tym radosnym czasie podczas wieczerzy wigilijnej.Kolacja wigilijna u chrześcijan w obrządku wschodnim jest podobna do tej sprzed dwóch tygodni. Postny posiłek składa się z 12 potraw, dominują dania rybne. Na stole, zgodnie z tradycją, powinny się znaleźć: chleb jako symbol pożywienia, czosnek - symbolizujący zdrowie, sól - oznaczająca obfitość, miód - symbol słodyczy i powodzenia. Jest też wolne miejsce dla niespodziewanego gościa i siano pod obrusem oraz oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę.