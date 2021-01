Życzenia Prezydenta RP dla chrześcijan obrządku wschodniego

Prezydent Andrzej Duda przekazał życzenia Wiernym Kościoła prawosławnego, greckokatolickiego i innych Kościołów wschodnich.

"Zdrowia, pokoju i rodzinnego ciepła w gronie najbliższych oraz duchowego pokrzepienia, które niesie ze sobą pielęgnowanie pięknych, wielowiekowych tradycji bożonarodzeniowych" - napisał.Andrzej Duda w liście do wiernych wyraził nadzieję, że "następne Święta Narodzenia Chrystusa będą już wolne od trosk i trudności związanych z pandemią koronawirusa, a przez to jeszcze bardziej uroczyste i radosne"."Niech rok 2021 będzie dla Państwa szczęśliwy, udany i dostatni, pełen sukcesów i spełnionych marzeń. Niech będzie to czas, w którym Państwa indywidualne i wspólne osiągnięcia umocnią w naszym narodzie ducha wzajemnego szacunku i życzliwości oraz gotowość do współpracy na rzecz wszechstronnego rozwoju i pomyślności naszej Ojczyzny" - napisał prezydent.