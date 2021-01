Przyszli oddać hołd narodzonemu Chrystusowi. W Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie odbyła się uroczysta msza święta w intencji wszystkich obcokrajowców, którzy żyją i mieszkają w naszym regionie.

To odwołanie do Trzech Króli, którzy przybyli z różnych zakątków świata i przynieśli dary małemu Jezusowi w Betlejem.- Przyszli do miejsca narodzenia i oddali mu pokłon. To się dokonuje w nas w czasie celebracji Eucharystii, uroczystości, którą jako uczennice i uczniowie Jezusa nie traktujemy tylko jako obowiązek, ale jako dar - mówił na początku mszy świętej ks. Dariusz Knapik, proboszcz katedry.Mszy Świętej przewodniczył biskup Henryk Wejman. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób.