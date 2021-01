Tydzień "W Kręgu kolęd..."

Przez najbliższy tydzień, codziennie o godzinie 18, szczecińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Krąg" zaprasza na premiery kolęd. Cykl spotkań online zatytułowali "W Kręgu kolęd...".

To nasze śpiewanie jest pełne tęsknoty za wspólnotą - mówi Ryszard Długopolski ze Stowarzyszenia "Krąg".- W tym dziwnym czasie, gdzie jesteśmy tak bardzo stęsknieni, postanowiliśmy, że mimo tego wszystkiego co się dzieje, spróbujemy się jakoś spotkać. I próbujemy zaśpiewać tak naprawdę bez jakichś większych przygotowań. Przede wszystkim ucieszyć się tym, że jesteśmy w stanie się jakoś zwołać i zebrać - mówi Długopolski.Codziennie w mediach społecznościowych Stowarzyszenia premiera jednej z kolęd. W środę zespół zaprosił na "Wśród nocnej ciszy" - mówi Długopolski.- Będzie kilka znanych i popularnych kolęd, które jesteśmy osłuchani. To jest prozaicznie spowodowane tym, że każdy z nas to zna. Przygotowaliśmy też kilka takich smaczków. To są kolędy, które przećwiczyliśmy jakiś czas temu. Są takie trochę regionalne i trochę nasze kręgowskie - mówi Ryszard Długopolski.Wszystkie kolędy zostaną w sieci. Zespół ma nadzieję na wspólne śpiewanie i że jak najszybciej będzie mógł wszystkich zaprosić na spotkanie w sali koncertowej.