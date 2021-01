Bank Mleka Kobiecego potrzebuje wsparcia

Bank Mleka Kobiecego w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Potrzebne są dawczynie, bo zapasy pokarmu się kończą. Banka działa w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie.

Przechowywane jest tam mleko dla niemowląt, które nie mogą być karmione przez swoje mamy. Pokarm oddają honorowe dawczynie, a potrzebujący dostają je za darmo.



Niestety, najprawdopodobniej z powodu epidemii koronawirusa, z bankiem współpracują teraz tylko trzy dawczynie. By mógł on sprawnie działać i pomagać dzieciom, potrzeba ich przynajmniej dwa razy więcej.



Pokarm kobiety pomaga przede wszystkim wcześniakom, a tych rodzi się coraz więcej. Średnio co dziesiąte dziecko, które przychodzi na świat, robi to za wcześnie.



W szpitalu na Pomorzanach pierwszym dzieckiem, które w tym roku się urodziło była Zuzia i ona także jest wcześniakiem. Na szczęście jest zdrowa, ale także potrzebuje szczególnej opieki. Stąd apel szpitala, by młode mamy nie obawiały się epidemii i wspierały Bank Mleka Kobiecego. Jest to zupełnie bezpieczne, bo pokarm odciąga się w domu, jest on odbierany i transportowany do szpitala.