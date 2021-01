Stargardzianie zbierają nakrętki. Mają szczytny cel [ZDJĘCIA]

Przed urzędem miasta stanęło wielkie serce, do którego można wrzucać nakrętki. Pierwszą osobą, której urząd zdecydował się w ten sposób pomóc, jest Kornelka Cęcak, która mieszka z rodzicami pod Stargardem.





Jak podkreśla Krzysztof Cęcak, tata Kornelki, nakrętki przekładają się na konkretne pieniądze. - Jeden transport to jeden duży tir, około 5 i pół tony, jak mieliśmy ostatnio i zbieraliśmy rok czasu. Kwota za to, to około pięciu tysięcy złotych - mówi pan Krzysztof.







Zbiórka dla Kornelki potrwa do końca lutego, bo miasto chce w ten sposób wspomagać także innych potrzebujących stargardzian - mówi Katarzyna Grzesiak z urzędu miasta w Stargardzie. - Organizacje, stowarzyszenia, fundacje i osoby prywatne, które organizują takie zbiórki, jak w przypadku Kornelki na rehabilitację konkretnego dziecka.







- Kornelka urodziła się jako skrajny wcześniak i niestety jest bardzo dużo powikłań - mówi Milena Cęcak, mama dziewczynki. - Jest dzieckiem niewidomym, ma porażenie mózgowe dziecięce.Potrzebujący mogą się zgłaszać do wydziału polityki społecznej stargardzkiego magistratu.