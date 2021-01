Stargard ma nowy pomysł na wsparcie przedsiębiorców [DUŻO ZDJĘĆ]

Zasady są proste - trzeba zrobić zakupy i wymyślić hasło, które tłumaczy, dlaczego kupuje się lokalnie.

Nagrody to vouchery o wartości 250 złotych do zrealizowania u stargardzkich przedsiębiorców. Koszt pokryje miasto.- Co zamówiłam? Pierożki, żeby można było zamrozić. - Kupiłem rybkę dzisiaj. Kupuję lokalnie, bo to jest dobre i tanie oraz sprawdzone i ekologiczne. - Jest smacznie szybko, cudownie. - Trzeba wspomóc - mówili mieszkańcy Stargardu.- Wymyśliliśmy takie rozwiązanie, które polega na tym, że w konkursie będą mogli brać udział mieszkańcy. Podstawą do udziału w konkursie będzie dokonanie zakupów w jakiejkolwiek stargardzkiej firmie o wartości co najmniej 50 zł - mówił Rafał Zając, prezydent Stargardu.- Jest to kolejny krok, kolejna wyciągnięta dłoń w stronę przedsiębiorców lokalnych. Nie ukrywam, że my się wszyscy bardzo cieszymy. Jest to i promocja lokalnych biznesów, i zachęcenie ludzi do tego, żeby zostawili pieniądze właśnie w tych firmach, a przy okazji można wygrać coś fajnego - zapewniała Iwona Mazurek-Orłowska, właścicielka lokalnego bistro.Informacje na temat akcji i listę przedsiębiorców biorących w niej udział można znaleźć na stronie kupujlokalnie.stargard.pl