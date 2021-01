Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dokładnie 23 kilometry nowych tras powstanie w województwie zachodniopomorskim.

Pierwszy odcinek, to trasa dookoła Zalewu Szczecińskiego - między Łubczewem, Recławiem, a Wolinem.



Gotowy będzie jeszcze w tym roku. Na tę inwestycję Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zabezpieczył 6,5 mln złotych. Trwa wybieranie wykonawcy.



Z kolei do maja przyszłego roku, ma powstać droga z Wisełki do Międzywodzia. To fragment Velo Baltica. Ta inwestycja kosztuje prawie 16,5 mln złotych.