Baltic Pipe coraz bliżej?

Budowa podmorskiego gazociągu Baltic Pipe do Danii, to także wielkie inwestycje w sieć przesyłową na lądzie w Polsce - mówi Iwona Dominiak z Gaz-Systemu - firmy, która realizuję tę inwestycję.

W ramach budowy Baltic Pipe powstanie duży gazociąg w Polsce zachodniej.- Buduje zarówno gazociąg łączący, który połączy gazociąg podmorski z systemem gazociągów krajowych na lądzie. Do wybudowania mamy jeszcze długi gazociąg w Goleniowie - tłumaczy Dominiak.Powstaną też nowe tłocznie gazu. - Będziemy budować jedną tłocznie od początku, będzie to tłocznia w Gustorzynie - tłocznia gazu. Natomiast dwie tłocznie - w Goleniowie i Odolanowie będą rozbudowywane właśnie w związku z projektem Baltic Pipe - dodaje Dominiak.Lądową część gazociągów potrzebnych do Baltic Pipe będą realizować trzy firmy, które zostały już wybrane. Dziś Gaz-System S.A. buduje w Polsce sieć 2000 kilometrów gazociągów.