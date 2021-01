Nagroda dla stowarzyszenia "Semafor" w Ińsku [ZDJĘCIA]

Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych "Semafor" w Ińsku otrzymało nagrody - za jeden ze swoich projektów.

Chodzi o projekt "Warsztaty dla Dużych i Małych z kolejką w tle", a konkurs zorganizowało Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.Projekt pasjonatów kolejki z Ińska otrzymał nagrodę publiczności i nagrodę za najciekawszą akcję grantową.- Nic tylko pogratulować nam wszystkim za takie fajne przedsięwzięcie - mówił obecny na spotkaniu Jacek Liwak, burmistrz Ińska.- Każdy kto tutaj przychodzi to naprawdę zauważa takie nietypowe rzeczy, które posiadamy. I to unikatowe, których gdzie indziej nie ma - opowiadała Teresa Furman, przewodnicząca "Semafora".Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w budynku dawnej stacji kolei wąskotorowej. Mieści się tu izba pamięci, jest wystawa, a wszystko tworzą pasjonaci, w tym byli pracownicy kolei.- Pracowałem jako konduktor i kierownik pociągu, człowiek przeszedł na emeryturę, no i tak wspólnie i się zrobiło dzieło takie, jak widać - mówił jeden z wolontariuszy stowarzyszenia i były pracownik wąskotorówki.Ińską izbę pamięci można zwiedzać po uprzednim kontakcie ze stowarzyszeniem Kolej wąskotorowa w Ińsku działała do 1996 roku. 14 stycznia będzie obchodzić 126. rocznicę powstania.