Demokraci złożyli projekt. Chcą usunięcia prezydenta Trumpa z urzędu

Donald Trump. Fot. www.facebook.com/WhiteHouse

Amerykańscy demokraci złożyli w Izbie Reprezentantów projekt rezolucji zmierzającej do usunięcia z urzędu Donalda Trumpa w ramach procedury impeachmentu.

We wniosku zarzucili prezydentowi podburzenie tłumu swoich zwolenników do rebelii i próbę siłowej zmiany wyniku wyborów prezydenckich.



W projekcie rezolucji demokraci oskarżają prezydenta USA o sprzeniewierzenie się Konstytucji poprzez podburzenie tłumu do szturmu na Kongres. Wskazują na powtarzane przez Donalda Trumpa bezpodstawne twierdzenia o fałszerstwach wyborczych i wezwania, by nie uznać wyniku głosowania. Autorzy rezolucji cytują słowa prezydenta poprzedzające szturm na Kongres, by jego zwolennicy zaciekle walczyli (fight like a hell), bo inaczej stracą kraj. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała, że przed uruchomieniem artykułów impeachmentu podda pod głosowanie apel do wiceprezydenta Mike’a Pence’a, by w ciągu 24 godzin doprowadził do pozbawienia Donalda Trumpa stanowiska przez jego gabinet na podstawie 25. poprawki do Konstytucji.



Współpracownicy wiceprezydenta mówią jednak, że na razie nie planuje on podjęcia takiego kroku. Republikanie sprzeciwiają się impeachmentowi Donalda Trumpa, argumentując, że doprowadzi on do pogłębienia podziałów w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy politycy tej partii wezwali jednak prezydenta USA, by sam zrezygnował ze stanowiska. Gdyby doszło do procesu Donalda Trumpa w ramach procedury impeachmentu w Senacie, to jego skazanie wymagałoby poparcia 2/3 członków stuosobowej izby, czyli co najmniej 17 senatorów partii republikańskiej (demokraci mają 50 mandatów).



Biały Dom dotąd nie skomentował wniosku o impeachment, złożonego przez demokratów.