Co robią łabędzie, w środku zimy, na rzepakowym polu? Znaleźliśmy odpowiedź [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Łabędzie zwykle kojarzymy z wodą. Co zatem stado łabędzi niemych robiło na polu, niedaleko Grzybna pod Chojną? Zapytaliśmy o to ornitologa.

Jak wyjaśnia Michał Dworak z zespołu Ornitolog Szczecin, łabędzie żywią się przede wszystkim roślinnością wodną. Jednak zimowe pole rzepaku może być dla nich wielką gratką.



- Jeżeli podczas lokalnych migracji, podczas przelotów stado łabędzi zaobserwuje na polu plantacje, w szczególności ozime, to chętnie zatrzyma się na takim polu, żeby żerować - tłumaczy Dworak.



Przy okazji ornitolog przypomina, aby nie dokarmiać łabędzi. - Łabędzie sobie świetnie radzą, są doskonale przystosowane do takiego życia. Jeśli zima jest delikatna, nie ma pokrywy śnieżnej i zbiornik wodny nie jest zamarznięty, to ptaki sobie świetnie radzą ze zdobywaniem pożywienia i nie ma konieczności pomagać im w ten sposób - dodaje Dworak.



Jako ciekawostkę można dodać, że łabędzie nieme są najcięższymi w Polsce ptakami zdolnymi do aktywnego lotu.