Zróbcie coś z byle czego. To konkurs

Taką zabawę organizuje stowarzyszenie Carpe Diem z Dobrej. Organizatorzy zachęcają dzieci i młodzież, aby zrobiły coś przydatnego, albo po prostu ładnego - może nawet dzieło sztuki - z nieużywanych już, niepotrzebnych przedmiotów czy śmieci.

Nie narzucają też żadnej techniki, formy czy doboru materiałów. Wszystko po to, żeby skłonić dzieci i młodzież do twórczego i aktywnego spędzania drugiej połowy ferii - mówi Izabela Dryjańska z Carpe Diem.



- Liczymy na kreatywność naszych internautów, nie ograniczamy formy, wielkości pracy. zależy nam na tym, żeby te stare przedmioty, których już nie używamy, których już nie potrzebujemy - wykorzystać twórczo. Mogą to być prace plastyczne - przestrzenne, obrazy, ale też rzeczy użytkowe, możemy zrobić poidełko czy karmnik dla ptaków - wyjaśnia Dryjańska.



Zdjęcia prac należy wysłać do 17 stycznia pod adres mailowy stowarzyszeniecarpediem20@gmail.com. Zwycięzcy dostaną w nagrodę gry planszowe. Szczegóły można znaleźć na profilu Carpe Diem na Facebooku.