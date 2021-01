W drodze do Polic pojawią się kolejne utrudnienia [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Za dwa tygodnie, rozpocznie się drugi etap przebudowy drogi między Policami a Szczecinem.

Chodzi przede wszystkim o niezwykle uciążliwe dla kierowców "przejście" przez miejscowość Przęsocin - mówi Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach.



- Do wykonania przebudowa konstrukcji jezdni, budowa chodników, ścieżki rowerowej, wraz z kanalizacją deszczową, jak również przebudowa wodociągów. Generalnym założeniem czasowej organizacji ruchu jest utrzymanie ruchu wahadłowego. Natomiast nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że okresowo będziemy zmuszeni poprowadzić ruch objazdem - tłumaczy Sochanowska.



Prace przy przebudowie drogi między Policami a Szczecinem potrwają do kwietnia 2022 roku. Całkowity koszt inwestycji, to kwota prawie 15 mln złotych.