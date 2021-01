Spotkanie online z polskim dokumentem filmowym

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Na spotkanie z polskim dokumentem filmowym zaprasza szczeciński klub Delta.

Seanse przez Internet odbywać się będą w czwartki - wszystko opatrzy komentarzem znany również z anteny Radia Szczecin, Krzysztof Spór.



Pierwszym filmem będzie "Call me Tony". To historia młodego chłopaka - kulturysty - zafascynowanego aktorstwem - opisuje Spór. - To połączenie z jego niezwykła fizjonomią, bo jest bardzo ciekawy także wizualnie ten bohater. Dopiero, gdy ściąga koszulkę i pokazuje swoje umięśnione ciało zaczyna nam coś tutaj zgrzytać. To niedopasowanie jest jednym z największych zaskoczeń tego niezwykłego filmu. Za chłopakiem, który ma potrzebę ćwiczyć, żeby być kulturystą idzie wrażliwość artysty.



Pierwszy seans w najbliższy czwartek o godzinie 17:00. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej klubu Delta i na jego facebookowym profilu.