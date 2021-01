Nowe królestwo dla wielbicieli garncarstwa w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W samym centrum Szczecina powstała pracownia ceramiczna. Można się tam nauczyć, jak stworzyć różnego rodzaju naczynia i przedmioty z gliny.

- W niewielkim lokalu znalazły się wszystkie potrzebne do tego narzędzia - mówi Zuzanna Gurgacz, właścicielka pracowni.



- Pracownia jest wyposażona przeze mnie w całości, mam piec do wypału w ceramice, wypalam w wysokich temperaturach. Wszystkie prace nadają się więc do użytku codziennego, można je myć w zmywarce. Oprócz tego mam też koło garncarskie i wszystkie sprzęty do pracy z gliną - dodaje Gurgacz.



Coraz więcej osób chce się nauczyć, jak tworzyć ceramiczne dzieła sztuki. - Chcemy się rozwijać i próbować nowych rzeczy. A drugi powód to taki, że szukamy kontaktu z drugim człowiekiem, też z naturą. Ta glina naprawdę daje takie fajne możliwości rozwojowe, wręcz bycia takiego troszeczkę - "tu i teraz". Przy pracy z ceramiką trzeba być bowiem bardzo skupionym, żeby nie zniszczyć tej pracy - przekonuje Gurgacz.



Robienie przedmiotów z gliny jest bardzo podobne do pracy w kuchni przekonuje właścicielka pracowni i dodaje, że glinę walcuje się wałkiem, a na końcu wszystko trafia do pieca.