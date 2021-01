Zbiórka na rehabilitację Jakuba Znojka przerosła oczekiwania

Poprzez portal pomagam.pl udało się zebrać już 46 tysięcy złotych, czyli prawie cztery razy więcej, niż przewidywał cel rodziny mężczyzny.

Jakub Znojek w Wigilię zatrzymał pijanego kierowcę, który jechał slalomem z wyłączonymi światłami. Po wezwaniu policji mężczyzna próbował powstrzymać pirata drogowego przed dalszą podróżą i właśnie wtedy sam stał się ofiarą.



Kierujący z premedytacją ruszył do tyłu i staranował drzwiami 23-latka. Kuba ze złamanym obojczykiem, pękniętą czaszką i połamanymi żebrami trafił do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Tam okazało się, że jedno z żeber przebiło płuco. Lekarze dawali mężczyźnie 15 proc. szans na przeżycie. Teraz stan Jakuba Znojka jest już stabilny.



Szczecinianin pozostaje jednak w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii. Dzięki internetowej zbiórce planowane 12 tysięcy złotych na rehabilitację urosło do prawie 50 tysięcy.



Członkowie jego rodziny zapowiedzieli, że środki, których nie wykorzystają na leczenie mężczyzny, zostaną przekazane dla innych potrzebujących.