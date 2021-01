Dojazdy na szczepienia dla seniorów dofinansowane

Dojazdy na szczepienia dla seniorów będą dofinansowywane - zapowiedział w magazynie Radia Szczecin "Wszystko na Gorąco" wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Już 15 stycznia ruszą zapisy na przyjmowanie dawek dla osób powyżej 80. roku życia. Najstarsi będą mogli umówić się na szczepienia przez internet, za pośrednictwem infolinii NFZ lub bezpośrednio w punktach przyjmowania remedium.- Część schorowanych i niepełnosprawnych seniorów rząd pomoże dostarczyć na szczepienie - zapowiedział wojewoda Bogucki. - Rząd będzie finansował dowóz tych osób w wysokości 80 procent stawki. A stawki dla niepełnosprawnych kształtują się następująco: w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to 75 zł za dowóz jednej osoby niepełnosprawnej, natomiast w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich to 65 złotych.Między 18 a 22 stycznia zostaną zaszczepieni mieszkańcy DPS-ów. Zrobią to zespoły wyjazdowe.Informacje na temat szczepień uzyskać można w pod telefonem Infolinii Narodowego Programu Szczepień: 989 lub 22 62 62 989.