Fundacja podsumowała rok. Chcemy ratować życie innym

Fot. Roksana Szczepanek

Prawie 90 tysięcy mieszkańców Pomorza Zachodniego chce oddać szpik kostny. Fundacja DKMS podsumowała 2020 rok.

Jak się okazuje, spora grupa mieszkańców regionu staje w kolejce do ratowania ludzkiego życia. Swojego "bliźniaka genetycznego" znaleźć jest bardzo trudno. Świadczy o tym liczba 466 osób z województwa, które fizycznie oddały szpik.



Pomimo małych szans, warto pomagać - przekonuje Renata Rafa z Fundacji DKMS. - Prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie dawcą w ciągu 10 lat od rejestracji, wynosi około 1 procent. Większość osób rejestruje się, ale prawdopodobnie nie otrzyma nigdy telefonu, że może komuś pomóc. Dla nas bardzo ważne jest to, że znalezienie bliźniaka genetycznego dla pacjenta, który walczy z nowotworem krwi, jest trudne.



Właśnie dlatego warto dopisywać się do listy chętnych - podkreślają wolontariusze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.dkms.pl.