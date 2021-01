Samorządy pomogą w organizacji szczepień

W sprawie szczegółów wojewodowie rozmawiali z samorządowcami - mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Materiały prasowe

Samorządy rozpoczęły prace nad organizacją transportu mieszkańców do punktów szczepień na COVID-19.

Chodzi o osoby, które samodzielnie nie mogą do nich dotrzeć. W sprawie szczegółów wojewodowie rozmawiali z samorządowcami - mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, zachodniopomorski poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Jesteśmy na etapie roboczej współpracy tak, żeby dojazd dla osób, które mają problemy z mobilnością, był zorganizowany, a jednocześnie, żeby informacja o tym, jak wygląda w danym powiecie system szczepień dotarła do jak największej grupy ludzi.



Rząd dofinansuje samorządom 80 procent kosztów transportu. - Bardzo ważne jest, żeby informacje o szczepieniach dotarły do mieszkańców - dodał wiceminister Szefernaker. - Przede wszystkim akcja informacyjna rządu. Będą też wspierać nas samorządy. Chcielibyśmy i tu jest deklaracja części samorządów, żeby do mieszkań trafiły druki bezadresowe.



- Są trzy sposoby rejestracji na szczepienie, brak internetu nie będzie problemem - zapewnia wiceminister Paweł Szefernaker. - Można będzie zapisać się w POZ-tach, infolinię 989. Ci, którzy nie mają dostępu do internetu, nie będą wykluczeni.



W piątek ruszy rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób powyżej 80 lat. Także od piątku wszyscy - od 18 do 70 lat będą mogli zgłosić gotowość do zaszczepienia.