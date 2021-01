Kolęda w czasie epidemii. Specjalne msze i buteleczki ze święcona wodą

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Msze święte o błogosławieństwo dla rodzin i specjalne zestawy kolędowe przygotowane przez księży dla wiernych - w taki sposób w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej odbywają się kolędy w czasie epidemii. W grudniu metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga wydał zalecenia, jak w tym roku organizować wizytę duszpasterską.

W kościele św. Rodziny w Szczecinie, to wierni przychodzą na msze świętą. Mówi jedna z parafianek.



- Mieszkańcy tych ulic są zapraszani w konkretnym dniu na msze do kościoła. W ich intencji ta msza jest sprawowana. Po mszy są rozdawane małe buteleczki ze święcona wodą, obrazki kolędowe i uważam, że to jest megapomysł.



Podobnie jest w parafii pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu, choć jak przyznaje wikariusz parafii ks. Paweł Olewiński zdarzają się osoby, które chcą przyjąć kapłana w domu.



- Zgodnie z wszelkimi normami kolęda jest też okazją do rozmowy. Też wielu ludzi w koronawirusowym czasie czuje się samotnych i dla nich takie przyjście księdza to jest jakiś rodzaj wsparcia duchowego czy psychicznego.



Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych rozwiązań - mówi ks. Mateusz Pakuła z parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie.



- Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się i pomodlić już w tradycyjnej formie.