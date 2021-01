Poseł Rzepa: musimy przyspieszyć szczepienia

"Za wolno i za ostrożnie szczepimy na koronawirusa" - oceniał w "Rozmowie pod Krawatem" poseł PSL Jarosław Rzepa.

Zwróciliśmy uwagę, że szczepionki dostajemy zgodnie z unijnym rozdzielnikiem - a też i szefowa Komisji Europejskiej przestrzega państwa Wspólnoty przed samodzielnym zakupem leku. Co tak czy owak zrobiły Niemcy i Francja.Zdaniem Jarosława Rzepy, rząd powinien przyspieszać szczepienia. - Nie zostawiajmy tego, wiedząc, że te dostawy idą systematycznie, że tych szczepionek będzie więcej, że tych którzy będą chcieli się zaszczepić będzie z biegiem czasu niestety coraz mniej. To będzie już ta grupa, którą będzie trzeba mocno przekonywać do tego. Róbmy to, żeby jak najwięcej w Polsce było szczepień, bo to tempo, które mamy dzisiaj nie gwarantuje nam w dwa lata, że tę odporność nabierzemy. A dwa lata, to są miliardy złotych - krytykował rząd polityk PSL.Z kolei według wiceministra zdrowia, system rejestracji osób chcących się zaszczepić przeciw koronawirusowi, jest dobrze przygotowany - w piątek startują powszechne zapisy - mówił w TVP Waldemar Kraska.