Parafia na os. Zawadzkiego żegna ukochanego księdza [ZDJĘCIA]

"Tęsknimy za Tobą" - taki baner - ze zdjęciami zmarłego tydzień temu ks. Piotra Leśniaka - znajduje się przy wejściu do kościoła św. Ottona na os. Zawadzkiego w Szczecinie.

Nawiązuje do baneru "Tęsknimy za Wami", który z pomysłu zmarłego w marcu ubiegłego roku zawisł na wieży kościelnej w czasie epidemii i lockdownu. Dziś pożegnanie zmarłego duszpasterza akademickiego i opiekuna wspólnot neokatechumenalnych z parafią. W sobotę odbędzie się pogrzeb.Ks. Wojciech Koladyński posługiwał ze zmarłym kilka ostatnich lat w parafii na Zawadzkiego. - Lubił być księdzem, ten baner, który był tam na Zawadzkiego pt. "Tęsknimy za wami. - Księża", to w zasadzie Piotr wymyślił. To wyrażało jego, ale też naszą wspólną tęsknotę, żeby już być z ludźmi.Wokalistka Kasia Bogusz znała księdza ponad 20 lat. - Jestem też mu bardzo wdzięczna za dźwięki, za to, że pokazał nam piękno liturgii, taką swoją wrażliwość i zawsze prostym językiem - bliskim nam, bez zadęcia, w prostych słowach - bliskim nam, młodym ludziom. Wtedy opowiadał o rzeczach najważniejszych.Ks. Andrzej Maćkowski znał ks. Piotra jeszcze z czasów seminaryjnych, potem razem byli i posługiwali we wspólnocie neokatechumenalnej. - Na określenie tej relacji mam tylko jedno słowo i znaczy dla mnie więcej niż przyjaciel, a tym słowem jest brat. Brat w Chrystusie, brat w wierze.Całość uroczystości będzie transmitowana przez stronę facebookową Parafii pw. św. Ottona w Szczecinie.Więcej wspomnień ks. Piotra w piątkowym magazynie "Wszystko na gorąco" po godzinie 16 i w niedzielnej audycji katolickiej "Religia na fali". Początek kilka minut po godzinie 7.