Apel pogotowia: nie bądźmy obojętni

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie bądźmy nieczuli, reagujmy gdy ktoś potrzebuje pomocy - apelują ratownicy medyczni z Choszczna, po dzisiejszej interwencji.

Zostali wezwani do wyziębionego mężczyzny, znajdował się przy drodze wojewódzkiej numer 151, za miejscowością Lubiana. Gdy dotarli na miejsce okazało się, że mężczyzna pływał łódką i wypadł do wody, udało mu się wydostać na brzeg, ale był przemarznięty i potrzebował pomocy.



Poszkodowany stanął przy drodze i próbował zatrzymać jakiś samochód, by wezwać pogotowie. Jak później mówił, wielu kierowców go kompletnie zignorowało, na szczęście po pewnym czasie zatrzymała się kobieta, która udzieliła mu pomocy.



Ratownicy pogotowia odwieźli mężczyznę do szpitala.