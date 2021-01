Chojna: Droga doczeka się remontu. Jest jedno ale [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dobra wiadomość dla mieszkańców ulicy Jodłowej w Chojnie. Dziurawa droga gruntowa doczeka się remontu. Jest jeszcze tylko jeden problem - gmina musi dogadać się z powiatem.

Na ten moment jest zapewnienie Barbary Raweckiej, burmistrz Chojny, że Jodłowa w tym roku zostanie wyremontowana, a konkretnie: zostaną na niej położone specjalne płyty, które utworzą drogę śladową.



- Sprawa wygląda bardzo pozytywnie. Ulica jest ujęta w naszym programie remontu dróg gruntowych i w tym zakresie my w części gminnej postaramy się zrobić drogę śladową - mówi Rawecka.



Jest tylko jedno ale - Jodłowa jest w części drogą gminną, a w części powiatową. Gmina będzie zatem rozmawiać z powiatem, aby każdy na swoim odcinku położył płyty. Arkadiusz Durma, naczelnik wydziału zarządzania drogami w gryfińskim starostwie jest otwarty na propozycje.



- Jeśli pojawi się propozycja ze strony gminy, wówczas na pewno zarząd powiatu pochyli się nad pomysłem. Wówczas zostanie podjęta jakaś decyzja - dodaje Durma.



Dlaczego Jodłowa wymaga natychmiastowej interwencji, mieszkańcy mówili na antenie Radia Szczecin już latem.



- To jest miasto? To nawet nie wygląda jak dobra wieś - powiedział jeden z mieszkańców.



Jak szacuje gmina, budowa kilometra drogi śladowej z płyt to około 250 tys. złotych.