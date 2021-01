Burmistrz: Maraton w Dębnie odbędzie się na pewno

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie odbył się w 2020 roku, w tym odbędzie się na pewno - zapowiedział w czwartek podczas spotkania online z mieszkańcami burmistrz Dębna, Grzegorz Kulbicki. Chodzi o maraton w Dębnie, który jest najstarszym maratonem w Polsce.

Jak mówił Kulbicki, przygotowania do 47. edycji już trwają. - Przygotowujemy się do maratonu, oczywiście. 28 marca planujemy, że ten maraton się u nas odbędzie. I zrobimy go raczej na sto procent. Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn muszą się odbyć u nas. Nawet jeśli nie będzie można innych imprez, to imprezy mistrzowskie będzie można rozgrywać - powiedział Kulbicki.



Jeżeli jednocześnie w tym roku odbędą się igrzyska olimpijskie w Tokio, to właśnie podczas biegu w Dębnie będzie można uzyskać na nie kwalifikację.