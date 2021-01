Strażacy z Wełtynia z nowoczesnym sprzętem. "Teraz chwila i jesteśmy" [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Specjalistyczny sprzęt do pomagania ludziom - otrzymali strażacy -ochotnicy z Wełtynia koło Gryfina.

Na co dzień biorą oni udział w wielu akcjach ratowniczych i poszukiwawczych. Do tej pory cierpieli na brak odpowiedniego wyposażenia. Często przyglądaliśmy się kolegom z innych jednostek z zazdrością - podkreślają mundurowi.



- Teraz, nie mamy się czego wstydzić - podkreśla Waldemar Czyż, naczelnik OSP Wełtyń. - Jest to sprzęt bardzo nowoczesny, między innymi butle tlenowe, hełmy. Dzięki temu sprzętowi możemy lepiej działać i chronić społeczeństwo oraz siebie samych.



Strażak Michał Żuchowski dodaje, że jednostka jest widoczna w regionie. - Komfort się poprawił, nasze bezpieczeństwo się poprawia. Wiadomo szybciej dojeżdżamy, jest tutaj droga ekspresowa S-ka, często jesteśmy wzywani do wypadków. Teraz chwila i jesteśmy, zbieramy się w trzy minuty i jedziemy.



Między innymi mostek przejazdowy, hełmy czy buty strażackie kosztowały 25 tysięcy złotych. Większość funduszy pochodziło z rządowego programu "Mały Strażak". 2 500 złotych dołożyła strażakom z Wełtynia Gmina Gryfino.