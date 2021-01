Nie żyje dyrygent Jacek Kraszewski

Jacek Kraszewski – dyrygent. Fot. Filharmonia Gorzowska Jacek Kraszewski – dyrygent. Fot. art.intv.pl.

Zmarł Jacek Kraszewski - znakomity dyrygent przez lata współpracujący z Filharmonią w Szczecinie, w której debiutował już na drugim roku studiów.

Był dyrektorem artystycznym i naczelnym Opery na Zamku, dyrektorem artystycznym Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, a także wykładowcą szczecińskiej Akademii Sztuki, od początku jej istnienia.



Przed laty mówił w Radiu Szczecin o wyborze zawodu muzyka. - Ja byłem zdecydowany na pewno zostać muzykiem, chociaż w podstawowej szkole, w siódmej, ósmej klasie, zaczęły kiełkować jakieś ciągoty w kierunku chemii i nawet zastanawiałem się, co wybrać, czy liceum ogólnokształcące, czy technikum chemiczne, no ale jednak zwyciężyła muzyka - mówił Kraszewski.



Jacek Kraszewski był absolwentem szczecińskich szkół muzycznych w klasie skrzypiec i członkiem Chóru Chłopięcego „Słowiki”, prowadzonego przez Jana Szyrockiego. W 1982 roku uzyskał z wyróżnieniem dyplom w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie dyrygentury prof. Witolda Krzemieńskiego. Współpracował z Polską Operą Telewizyjną we Wrocławiu, z Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu oraz z zespołem „Ballet Classique de Paris”. Prowadził ponadto polsko-niemiecką orkiestrę młodzieżową „Pomerania” i Chór Męski „Słowiki 60” im. Jana Szyrockiego, a także ożywioną współpracę z orkiestrami symfonicznymi i zespołami operowymi m.in. z Polski, Egiptu, Niemiec, Włoch, Austrii, Francji, Szwecji i Rosji. Ostatnio kierował Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej. DZ, RS.



Odszedł wybitny muzyk, autorytet dla rzeszy polskich i europejskich muzyków. Miłośnik poezji, znawca literatury, filmu i teatru oraz przyjaciel zwierząt.

Relacja Doroty Zamolskiej [Radio Szczecin]