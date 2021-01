8-latka uczy... przedszkolaki [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jeżdżą, śpiewają, a nawet rysują - to roboty, z którymi zapoznawały się w piątek dzieci z Przedszkola Publicznego numer 18 w Szczecinie.

Multimedialne zajęcia poprowadziła... 8-letnia Adela Grzegorczyk, fascynatka nowoczesnych technologii. - Trudno zapanować nad grupą przedszkolaków, ale czasem jest taki plus, że jak nie wiedzą co to jest, to słuchają i łatwiej zapanować nad sytuacją - opowiada Adela.



- Programujemy różne roboty, z Lego też, bo można się nimi pobawić. - Ten robot sam rysuje. - Jeszcze nie wiemy, co te roboty potrafią - mówili mali uczestnicy zajęć.



Marzeniem 8-letniej Adeli jest praca w NASA - czyli Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. Chce zajmować się tam budową robotów.