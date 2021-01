Gratka dla kibiców. Sokół czyści magazyny [DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sokół Pyrzyce pozbywa się zapasów magazynowych. Do zdobycia są stare koszulki meczowe, buty czy piłki.

To już druga tego typu akcja klubu, więc najstarszych koszulek nie ma, ale są takie, które dla prawdziwego kibica będą cenną pamiątką. Bo okazuje się, że nawet plama na koszulce może mieć swoją historię.



- Jest to koszulka sprzed 3 lat, jak awansowaliśmy do klasy okręgowej i rozgrywaliśmy mecz w Trzcińsku. Tam sobie zapewniliśmy awans. Wiadomo, jak po awansie, ślady po szampanie zostały na koszulkach nawet po praniu - mówi Marcin Mazurkiewicz, wiceprezes MKLS Sokół Pyrzyce.



Koszulkę, piłkę czy torbę może dostać każdy, ale niezupełnie za darmo. - Trzeba się do nas zgłosić, mamy tutaj sporo rzeczy do wyboru. Należy przekazać jedną zgrzewkę wody i wtedy można sobie wybrać jedną rzecz - dodaje Mazurkiewicz.



Akcja potrwa do wyczerpania zapasów. W klubie można także kupić nowe gadżety kibicowskie, w tym szaliki i kalendarze na ten rok.