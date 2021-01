Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Chciał podriftować, wykorzystując zimową pogodę na parkingu jednego z marketów.

Policjanci z Komisariatu Policji w Mierzynie przed północą dostali zgłoszenie, że na parkingu jednego z marketów, w gminie Kołbaskowo, kierujący autem wykonuje niebezpieczne manewry i nie panuje nad pojazdem.



Funkcjonariusze zatrzymali samochód do kontroli. Okazało się, że 34-letni mieszkaniec Szczecina jest nietrzeźwy i ma ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.



Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do kierowania. Teraz może trafić do więzienia na 5 lat.