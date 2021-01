Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jestem bardzo zbudowana tym, że lekarze i pracownicy służby tak chętnie się szczepią przeciwko Covid-19 - mówi dr Joanna Jursa-Kulesza, przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.

Szczepienia dla tej grupy wystartowały 27 grudnia. W ten sposób medycy dbają nie tylko o siebie i pacjentów w szpitalu, ale też o swoje rodziny.



- Dają także dobry przykład - mówi Jursa-Kulesza. - Są szpitale w Szczecinie, które mają wyszczepione ponad 90 procent personelu medycznego. A to nie tylko lekarze, pielęgniarki i ratownicy, ale także fizykoterapeuci, diagności laboratoryjni. To również cały personel pomocniczy tzw. opiekunowie medyczni, panie i panowie sprzątający, zajmujący się także administracją szpitala.



W piątek z kolei wystartowały zapisy do szczepień dla seniorów powyżej 80. roku życia.