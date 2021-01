Ostatni dzień testów przed powrotem do szkół

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Piątek jest ostatnim dniem testowania na COVID-19 nauczycieli klas 1-3. Najmłodsi uczniowie w poniedziałek po feriach i szkolnym lockdownie jako pierwsi wrócą do szkół.

W województwie zachodniopomorskim do testowania zgłosiło się ponad 5 tysięcy nauczycieli, czyli ponad 70 procent.



- To wyraz ich odpowiedzialności - powiedział wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek. - Cieszę się, że aż tak duży procent. To na pewno poczucie odpowiedzialności za powierzonych sobie uczniów przesz nauczycieli z klas 1-3.



Przetestowanych też zostanie w sumie blisko 3 tysiące pracowników szkół. Wicekurator podkreśla, że powrót do szkół odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało specjalne wytyczne.



- Generalnie dotyczą higieny, dezynfekcji, czyszczenia pomieszczeń, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku zakażania u pracowników szkoły, żeby uczniowie poszczególnych klas nie stykali się ze sobą i żeby stanowili tzw. bańki, które się nie przenikają na terenie szkół - powiedział Ogorzałek.



Badania przesiewowe wśród nauczycieli rozpoczęły się w poniedziałek. Są dobrowolne i bezpłatne.